В Москве открылась выставка, на которой можно будет посмотреть проект базового модуля РОС

Проект интерьера базового модуля проектируемой национальной станции разработала группа студентов кафедры промышленного дизайна Российского государственного художественно-промышленного университета имени С.Г. Строганова

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Выставка "Российская орбитальная станция: архитектура будущего" открылась в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени А. В. Щусева, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Основу выставки составил проект интерьера базового модуля проектируемой национальной станции, который был разработан группой студентов кафедры промышленного дизайна Российского государственного художественно-промышленного университета имени С.Г. Строганова. Также посетители выставки смогут посмотреть эскизы интерьера.

"Эти материалы вошли в пакет документов, которые соответствуют эскизному проекту Российской орбитальной станции, над которым мы сейчас работаем", - сказал на открытии выставки первый заместитель гендиректор Роскосмоса Андрей Ельчанинов.

В свою очередь студент Российского государственного художественно-промышленного университета имени С.Г. Строганова Кирилл Борисов выразил надежду на то, что проект будет реализован. "Это [макет] промежуточный этап, который был создан в мае-июне. Надеемся, что проект будет жить. У нас много идей, которые еще не реализованы", - сказал он.

В экспозиции также представлено более 20 экспонатов из собрания Музея архитектуры имени А. В. Щусева, Московского Музея космонавтики, архивов Роскосмоса и Ракетно-космической корпорации "Энергия", в том числе оригинальная графика к проекту "Город будущего" Георгия Крутикова (1928), оригинальные эскизы Галины Балашовой из собрания Московского Музея космонавтики, они будут представлены в зале вместе с фотографиями орбитальных станций, снятых в открытом космосе.