"Прогресс МС-24" с едой, фигуркой пришельца и другими грузами отправится к МКС

Это будет третий запуск корабля "Прогресс МС" в 2023 году

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-24" будет выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур в среду. На нем на Международную космическую станцию (МКС) будет доставлено почти 2,5 тонны грузов.

Как сообщили в Роскосмосе, старт ракеты намечен на 04:08 мск с площадки номер 31 (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур. Примерно через девять минут корабль будет выведен на орбиту. Через двое суток после старта он сблизится с МКС. Стыковка со служебным модулем "Звезда" намечена на 06:50 мск в пятницу.

Государственная комиссия приняла решение о готовности к предстоящему пуску ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая должна вывести на орбиту корабль "Прогресс МС-24", уточнили в госкорпорации.

"Сегодня на космодроме Байконур государственная комиссия разрешила заправку топливом ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-24" и ее пуск с 31-й площадки в 04:08:10 по московскому времени", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Это будет третий запуск корабля "Прогресс МС" в 2023 году и шестой пуск ракеты с космодрома Байконур. На ракету нанесены изображения, посвященные 300-летию Екатеринбурга и 100-летию конструктора межконтинентальных баллистических ракет и космических аппаратов Владимира Уткина.

Фигурка E.T. и три вида творога

"Прогресс МС-24" должен доставить на МКС около 2,5 тонны грузов, среди которых 500 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1 535 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке: укладки для проведения экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды.

Как сообщили ТАСС в НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, на грузовом корабле на станцию также отправится питание для российских космонавтов. Из первых блюд космонавты получат борщ, овощные и грибные супы, супы-пюре. На орбиту будут доставлены и вторые блюда: баранина с овощами, говядина пряная с луком, мясо с перловой кашей, рыбные голубцы в томатном соусе и другие. Традиционно в рацион экипажа будут включены консервы, напитки, фруктовые концентраты и хлебобулочные изделия, в том числе медовая коврижка, которую космонавты неоднократно использовали в качестве основного ингредиента для создания самодельных тортов на борту станции. Кроме того, на МКС будут отправлены фруктовые десерты в пакетах дой-пак и три вида творога - с облепиховым пюре, с черносмородиновым пюре и с орехами.

В службе психологической поддержки российского экипажа сообщили ТАСС, что по просьбе космонавта Роскосмоса Сергея Прокопьева на МКС будет отправлена фигурка инопланетянина E. T. - героя фантастического фильма "Инопланетянин" Стивена Спилберга.