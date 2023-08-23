23 августа, 12:34,
обновлено 23 августа, 13:02

Посадочный модуль индийской станции "Чандраян-3" приземлился на поверхности Луны

© ТАСС/ Reuters

Как сообщила Индийская организация космических исследований, посадка была мягкой

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 августа. /ТАСС/. Посадочный модуль индийской лунной станции "Чандраян-3" успешно осуществил мягкую посадку на поверхности Луны. Об этом сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO), которая ведет на своем сайте прямую трансляцию операции по прилунению аппарата.

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Посадка состоялась около 18:03 (15:33 мск). Глава ISRO Шридхара Соманатх подтвердил успешное прилунение. "Удалась успешная посадка! Индия на Луне", - заявил Соманатх, выступая в центре управления полетами после успешной посадки аппарата.

После этого он передал слово премьер-министру Индии Нарендре Моди, который присоединился к трансляции по видеосвязи из Йоханнесбурга, где он участвует в саммите БРИКС.

Спускаемый модуль "Викрам" доставил на спутник Земли небольшой 26-килограммовый луноход "Прагьян" ("познание", "мудрость"). Таким образом, Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне - после СССР, США и Китая. 

Теги:
Индия
© Информационное агентство ТАСС
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