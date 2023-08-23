Моди назвал "рассветом новой Индии" посадку аппарата на Луне

Индия стала первым государством, осуществившим мягкую посадку на Южном полюсе Луны

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 августа. /ТАСС/. Успех миссии "Чандраян-3" и посадка индийского аппарата на Луне - это "рассвет новой Индии". Об этом заявил премьер-министр республики Нарендра Моди, который следил за модулем, находясь в Йоханнесбурге, где он принимает участие в саммите БРИКС.

"Когда мы видим такие исторические моменты, мы очень гордимся. Это рассвет новой Индии", - сказал глава индийского правительства в прямом эфире индийских телеканалов. Он поздравил специалистов Индийской организации космических исследований (ISRO) с успехом. "Я от всей души поздравляю ISRO и ее ученых с этим беспрецедентным достижением. Пусть я и нахожусь в Южной Африке, мое сердце было с миссией "Чандраян", - сказал Моди. "Ни одна другая страна раньше не могла приземлиться в этой части Луны, это изменит все повествования и истории о Луне. Мы являемся свидетелями нового полета новой Индии. Была написана новая история", - добавил премьер-министр.

Посадочный модуль "Викрам" станции "Чандраян-3" доставил на спутник Земли небольшой 26-килограммовый луноход. Спускаемый модуль "Викрам" назван в честь "отца" индийской космической программы, известного ученого Викрама Сарабхаи (1919-1971), луноход назван "Прагьян" ("познание", "мудрость"). Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне - после СССР, США и Китая. Индия также стала первым государством, осуществившим мягкую посадку на Южном полюсе Луны.

Лунный полюс был выбран специалистами Индийской организации космических исследований (ISRO) в качестве цели экспедиции потому, что пока еще никто не пытался серьезно исследовать этот район - миссии, организованные разными государствами в прошлом, исследовали в основном регион в районе лунного экватора.

Как сообщили индийские ученые, в районе лунного Южного полюса обнаружены выходы породы, которые могут многое рассказать об образовании Луны. Кроме того, экспедиция должна продолжить начатые индийской орбитальной станцией "Чандраян-1" поиски воды на спутнике Земли - в 2008 году эта станция стала первой, кто обнаружил доказательства наличия воды на Луне. Полученные данные позволяют предположить, что замерзшая вода присутствует в некоторых кратерах. Если лед будет обнаружен, ученые получат уникальную возможность для анализа и понимания истории появления воды в Солнечной системе.

Планируется, что индийский луноход, который будет получать энергию от солнечной батареи, проработает по меньшей мере один лунный день (14 земных суток).