23 августа, 13:49

Индийский луноход "Прагьян" выйдет на поверхность Луны минимум через несколько часов

ISRO ранее успешно посадила на поверхность Луны спускаемый модуль миссии "Чандраян-3"

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 августа. /ТАСС/. Выход индийского лунохода "Прагьян" на поверхность естественного спутника Земли займет от нескольких часов до дня. Об этом сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Соманатх.

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Ранее в среду ISRO успешно посадила на поверхность Луны спускаемый модуль миссии "Чандраян-3". Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне - после СССР, США и Китая, - а также первой, которая сделала это в районе южного полюса.

"Луноход выйдет на поверхность, возможно, в следующие несколько часов, возможно это займет и день - это зависит от условий", - отметил Соманатх.

Как поясняли ранее в ISRO, выход лунохода на поверхность Луны непосредственно после посадки осложняется поднятием пыли после столкновения спускаемого модуля с поверхностью. Из-за отсутствия атмосферы поднятые с поверхности частицы рассеиваются медленно и поэтому могут негативно сказаться на работе техники. 

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