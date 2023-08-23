Индия планирует запустить станцию по изучению Солнца в начале сентября

По данным Индийской организации космических исследований, Aditya-L1 будет выведена на гало-орбиту в район точки Лагранжа L1 системы Солнце - Земля на расстоянии примерно 1,5 млн км от Земли

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 августа. /ТАСС/. Индия планирует запустить свою первую космическую станцию по исследованию Солнца Aditya-L1 в первую неделю сентября. Об этом сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Соманатх.

"ISRO планирует множество миссий в ближайшее время. Непосредственно предстоит Aditya-L1. Это миссия по изучению Солнца, по процессам в ее короне. Ракета будет, возможно, собрана сегодня-завтра. Мы планируем запуск в первую неделю сентября, если все пойдет по плану", - заявил Соманатх на пресс-конференции после успешной посадки спускаемого модуля миссии "Чандраян-3" на Луну.

По данным ISRO, Aditya-L1 будет выведена на гало-орбиту в район точки Лагранжа L1 системы Солнце - Земля на расстоянии примерно 1,5 млн км от Земли. В этой точке автоматическая станция может находиться неподвижно относительно Земли и Солнца, что обеспечивает беспрепятственное наблюдение за светилом. Главная цель миссии Aditya-L1, запуск которой неоднократно откладывался, состоит в изучении солнечной короны, хромосферы и солнечного излучения в различных спектрах.

Проект Aditya-L1 станет второй высокотехнологичной миссией по исследованию дальнего космоса, которую организует Индия после того, как в 2013 году ISRO отправила к Марсу орбитальную станцию "Мангальян". Если запуск состоится до конца августа, то это будет вторая заметная космическая миссия, предпринятая ISRO текущим летом, - в июле она запустила к Луне автономную станцию "Чандраян-3", модуль которой 23 августа успешно осуществил мягкую посадку на поверхность естественного спутника Земли.