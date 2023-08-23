Космонавт на МКС проверил состояние иллюминатора

Результаты исследования были направлены специалистам в Центр управления полетами

МКС, 23 августа. /ТАСС/. Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин проинспектировал состояние иллюминатора в каюте.

Для этого он сфотографировал иллюминатор с помощью макрообъектива и специальной насадки для стереосъемки. Результаты исследования были направлены специалистам в Центр управления полетами.

"На Земле смотрят динамику состояния, сравнивают с предыдущими снимками", - пояснил космонавт.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на Международной космической станции (МКС) был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин.