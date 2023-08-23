Начался период, отведенный КНДР на запуск искусственного спутника Земли

Ожидается, что он продлится до 31 августа

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Период, отведенный властями КНДР на запуск своего искусственного спутника Земли, начался в полночь 24 августа по пхеньянскому времени (23 августа 18:00 мск). Ожидается, что он продлится до 31 августа.

Власти КНДР уведомили береговую охрану Японии о периоде запуска в ночь на вторник. В связи с этим японский премьер-министр Фумио Кисида дал указание привести в полную готовность систему ПРО страны. Так, развертывание наземных комплексов Patriot PAC-3 началось в южной префектуре Окинава. В частности, они были замечены на островах Мияко и Исигаки. Кроме того, у побережья Японии вышли на дежурство корабли с комплексами Aegis, вооруженные ракетами-перехватчиками SM-3. Власти Окинавы приняли решение начать круглосуточное наблюдение за ситуацией в период предстоящего запуска.

22 августа эту тему в ходе телефонных переговоров обсудили директор департамента Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу, спецпредставитель США по КНДР Сон Ким и спецпредставитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на полуострове Ким Гон. Они призвали Пхеньян отказаться от запуска и условились продолжить сотрудничество Токио, Вашингтона и Сеула ради повышения своего сдерживающего потенциала в регионе.

Предыдущая попытка запуска спутника была предпринята КНДР 31 мая. Тогда ракета "Чхоллима-1" с первым северокорейским военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. Власти КНДР заявили, что планируют провести повторный запуск в ближайшее время после выявления и исправления неполадок. Южнокорейская разведка позднее утверждала, что Пхеньян готовится к "различным провокациям", включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты и военного разведывательного спутника.