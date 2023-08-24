МКС уклонилась от космического мусора

В Роскосмосе отметили, что этот маневр не помешает стыковке корабля "Прогресс МС-24", запланированной на 25 августа

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Двигатели служебного модуля "Звезда" увели Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором, сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

"Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована с помощью двигателей российского служебного модуля "Звезда" для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором", - отметили в госкорпорации.

Там уточнили, что двигатели были включены в 18:00 мск и проработали 21,5 сек. В результате маневра орбита МКС уменьшилась на 500 м. "Параметры орбиты после коррекции составляют: минимальная высота - 414,37 км; максимальная - 434,59 км", - рассказали в Роскосмосе.

Маневр уклонения МКС не помешает запланированной на пятницу стыковке транспортного грузового корабля "Прогресс МС-24" со станцией, отметили в пресс-службе Роскосмоса.

За все время полета станции были проведены 344 коррекции высоты ее орбиты.

Сейчас на МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (спецкор ТАСС на МКС), Андрей Федяев, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.