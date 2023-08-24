Экипажи экспедиции МКС-70/71 завершили экзаменационную неделю

По результатам четырех дней оба экипажа выполнили все задачи тренировки в полном объеме, сообщили в Роскосмосе

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Основной и дублирующий экипажи 70-й и 71-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) успешно завершили экзаменационную неделю в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос). Об этом сообщили в госкорпорации.

"На этой неделе члены основного и дублирующего экипажей экспедиции МКС-70/71 проводили рабочие дни на тренажерах российского сегмента станции и пилотируемого корабля "Союз". По результатам четырех дней оба экипажа выполнили все задачи тренировки в полном объеме, вовремя распознали и парировали введенные в соответствии с вытянутыми билетами нештатные ситуации", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что в понедельник члены основного экипажа экспедиции - космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт NASA Лорел О’Хара - на "отлично" сдали экзамен на знание российского сегмента МКС, а на следующий день так же успешно продемонстрировали навыки работы с кораблем "Союз". Дублирующий экипаж, куда вошли космонавт Алексей Овчинин и астронавт Трейси Дайсон, также справился с рядом условных нештатных ситуаций на тренажере российского сегмента станции.

В среду, добавили в госкорпорации, экзаменационная тренировка на тренажере корабля "Союз" состоялась у Кононенко и Овчинина, заменившего своего коллегу Чуба. Экипаж на "отлично" справился с такими задачами, как стыковка в ручном режиме из-за отказа системы "Курс" и переход на срочный спуск в связи с разгерметизацией спускаемого аппарата.

В состав основного экипажа корабля "Союз МС-24" и 70-й и 71-й экспедиции на МКС входят космонавт Олег Кононенко, его коллега Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара. Ожидается, что корабль отправится к станции 15 сентября.

О’Хара вернется на Землю весной 2024 года на "Союзе МС-24", а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года, после чего космонавты вернутся на Землю на "Союзе МС-25". В рамках годовой экспедиции Кононенко может стать первым человеком на Земле, пробывшим в космосе более тысячи суток.