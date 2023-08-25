"Прогресс МС-24" пристыкуется к МКС

Корабль доставит еду, фигурку пришельца и топливо

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Грузовой корабль "Прогресс МС-24", который был запущен с космодрома Байконур утром в среду, причалит к Международной космической станции (МКС) в пятницу.

Стыковка с модулем "Звезда" российского сегмента МКС намечена примерно на 06:50 мск. Предполагается, что корабль пробудет в составе станции чуть меньше шести месяцев.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-24" стартовала в среду в 04:08 мск с космодрома Байконур. Это был третий запуск корабля "Прогресс МС" в текущем году. На "Союз-2.1а" были нанесены изображения, посвященные 300-летию Екатеринбурга и 100-летию конструктора межконтинентальных баллистических ракет и космических аппаратов Владимира Уткина.

"Прогресс МС-24" должен доставить на МКС около 2,5 тыс. кг грузов, среди которых 500 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1 535 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке: укладки для проведения экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды.

Как сообщили ТАСС в НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, на грузовом корабле на станцию также отправилось питание для российских космонавтов. Из первых блюд космонавты смогут полакомиться борщами, овощными и грибными супами, супами-пюре. На МКС будут доставлены и вторые блюда: баранина с овощами, говядина пряная с луком, мясо с перловой кашей, рыбные голубцы в томатном соусе и другие. Традиционно в рацион экипажа будут включены консервы, напитки, фруктовые концентраты и хлебобулочные изделия, в том числе медовая коврижка, которую космонавты неоднократно использовали в качестве основного ингредиента для создания самодельных тортов на борту станции. Кроме того, на МКС отправились фруктовые десерты в пакетах дой-пак и три вида творога - с облепиховым пюре, с черносмородиновым пюре и с орехами.

В службе психологической поддержки российского экипажа сообщили ТАСС, что по просьбе космонавта Роскосмоса Сергея Прокопьева на МКС прибудет фигурка инопланетянина E. T. - героя фильма "Инопланетянин" Стивена Спилберга.

О кораблях "Прогресс МС"

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.