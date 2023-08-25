РКЦ "Прогресс" предложил запустить 32 спутника высокодетального наблюдения

В Ракетно-космическом центре уточнили, что предприятие уже создало аванпроект и предлагает его различным организациям и ведомствам

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" (входит в Роскосмос) предложил создать орбитальную группировку высокодетального наблюдения, состоящую из 32 аппаратов. Об этом сообщили ТАСС на предприятии.

"Это инициативная разработка, аппарат называется МКА ОВН (малый космический аппарат оперативного высокодетального наблюдения). <…> Она предполагает 32 аппарата на орбите", - отметил собеседник агентства.

В РКЦ "Прогресс" уточнили, что предприятие уже создало аванпроект и предлагает его различным организациям и ведомствам. "Орбитальная группировка может быть создана в течение десяти лет при наличии заказа. На орбиту может быть выведено четыре аппарата за один пуск, то есть за восемь пусков будет полностью создана орбитальная группировка", - пояснили там.

Предполагается, что аппараты МКА ОВН будут обладать пространственным разрешением в панхроматическом диапазоне 0,4 м, в мультиспектральном - 1,2 м, при этом ширина полосы захвата при съемке составляет 14 км. Съемка возможна в нескольких режимах, в том числе будет доступна стереосъемка. "При этом точность определения координат объектов составляет около 5 м", - пояснили там, подчеркнув, что спутниковая группировка позволит увидеть с орбиты объект величиной 40 см.

В конце июля Ракетно-космический центр "Прогресс" (входит в Роскосмос) представил на саммите Россия - Африка линейку малых космических аппаратов, предназначенных для дистанционного зондирования Земли, которая включала пять перспективных аппаратов - "Аист-2М", "Аист-О", "Аист-ВД", МКА оперативного высокодетального наблюдения и "Аист-РХ".