"Прогресс МС-24" с едой, фигуркой пришельца и другими грузами пристыковался к МКС

Причаливание прошло в автоматическом режиме

МКС, 25 августа. /ТАСС/. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-24" пристыковался к служебному модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС), следует из трансляции Роскосмоса.

Причаливание происходило в автоматическом режиме. На борту станции процесс контролировали космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, который также является спецкором ТАСС, и Андрей Федяев, на Земле - специалисты Центра управления полетами (ЦУП).

"Прогресс МС-24" доставил на МКС около 2,5 тыс. кг грузов, среди которых 500 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1 535 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке: укладки для проведения экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды.

Как сообщили ТАСС в НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, на грузовом корабле на станцию также отправили питание для российских космонавтов. Из первых блюд космонавты смогут полакомиться борщами, овощными и грибными супами, супами-пюре. На МКС будут доставлены и вторые блюда: баранина с овощами, говядина пряная с луком, мясо с перловой кашей, рыбные голубцы в томатном соусе. Традиционно в рацион экипажа включены консервы, напитки, фруктовые концентраты и хлебобулочные изделия, в том числе медовая коврижка, которую космонавты неоднократно использовали в качестве основного ингредиента для создания самодельных тортов на борту станции. Кроме того, на МКС отправили фруктовые десерты в пакетах дой-пак и три вида творога - с облепиховым, черносмородиновым пюре и с орехами.

В службе психологической поддержки российского экипажа сообщили ТАСС, что по просьбе космонавта Роскосмоса Сергея Прокопьева на МКС отправлена фигурка инопланетянина E. T. - героя фантастического фильма "Инопланетянин" Стивена Спилберга.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-24" стартовала 23 августа в 04:08 мск с космодрома Байконур. Это был третий запуск корабля "Прогресс МС" в этом году. На "Союз-2.1а" были нанесены изображения, посвященные 300-летию Екатеринбурга и 100-летию конструктора межконтинентальных баллистических ракет и космических аппаратов Владимира Уткина.