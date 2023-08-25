Четвертым специальным корреспондентом ТАСС на МКС станет Олег Кононенко

Космонавт будет рассказывать о жизни и работе на станции, о космических экспериментах, которые проходят в невесомости

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Заместитель начальника ЦПК им. Ю.А. Гагарина, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, который отправится на Международную космическую станцию (МКС) 15 сентября, станет четвертым специальным корреспондентом ТАСС на ее борту.

Космонавт будет рассказывать о жизни и работе на станции, о космических экспериментах, которые проходят в невесомости. Его новости можно будет прочитать на информационных ресурсах агентства, а фотографии и видео - посмотреть на сайте и официальных страницах в социальных сетях.

Старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-24", который доставит на станцию экипаж МКС-70 с новым спецкором ТАСС, запланирован на 15 сентября этого года. В состав экспедиции войдут космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара.

О’Хара вернется на Землю весной 2024 года на "Союзе МС-24", а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года, после чего космонавты вернутся на Землю на "Союзе МС-25". В рамках годовой экспедиции Кононенко может стать первым человеком на Земле, пробывшим в космосе более 1 тыс. суток.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин.

ТАСС и Роскосмос развивают сотрудничество на протяжении многих лет, в его рамках был выпущен ряд спецпроектов о космосе, проводятся выставки и другие совместные мероприятия. В августе прошлого года было подписано соглашение о дистрибуции фото- и видеоконтента Роскосмоса через медиабанк ТАСС.