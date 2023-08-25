Комиссия допустила экипаж "Союза МС-24" к подготовке к полету на МКС

Она будет проходить на космодроме Байконур

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Межведомственная комиссия на заседании рекомендовала утвердить основной и дублирующий экипажи корабля "Союз МС-24" и продолжить их подготовку на космодроме Байконур к полету на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина.

"По заключению комиссии экипажи 70/71-й экспедиции на Международную космическую станцию к выполнению космического полета на пилотируемом корабле "Союз МС-24" и работе на российском сегменте МКС подготовлены. Космонавты и астронавты рекомендованы к началу подготовки на космодроме Байконур", - отметили в ЦПК.

Старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-24", который доставит на станцию экипаж МКС-70 с новым спецкором ТАСС Олегом Кононенко, запланирован на 15 сентября 2023 года. В состав экспедиции войдут космонавты Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара.

О’Хара вернется на Землю весной 2024 года на "Союзе МС-24", а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года, после чего космонавты вернутся на Землю на "Союзе МС-25". В рамках годовой экспедиции Кононенко может стать первым человеком на Земле, пробывшим в космосе более тысячи суток.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях. В марте 2023 года госкорпорация сообщила о том, что программа перекрестных полетов расширена еще на одну миссию.