Эксперты отметили потенциал КНР и Индии в области совместных космических программ

Согласно оценкам исследователей в Global Times, страны могут "обмениваться опытом и технологиями как развивающиеся экономики, члены БРИКС и ШОС" в космической сфере

ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Китай и Индия располагают широкими возможностями для сотрудничества в исследовании космоса на базе механизмов БРИКС и ШОС. Такое мнение выразила газета Global Times.

Она ссылается на оценки китайских экспертов космической отрасли и указывает, что Индия и КНР могут, в частности, "обмениваться опытом и технологиями [в этой сфере] как развивающиеся экономики, члены БРИКС и ШОС", а также "совместно осуществлять проекты по освоению дальнего космоса, подготовке астронавтов и запуску космических кораблей с экипажем на борту". "Дух науки выходит за рамки национальных границ, поскольку в конечном счете она служит для обеспечения благополучия и прогресса всего человечества. Мы ценим усилия всех [стран мира] в этой сфере", - приводит издание слова главы института исследований Южной Азии Китайской академии современных международных отношений Ху Шишэна. КНР не только развивает собственную космическую программу, но и "готова принять заявки всех заинтересованных стран, многие из которых уже выразили желание присоединиться к усилиям китайских ученых", отмечает газета.

Как пишет Global Times, Китай особенно заинтересован в изучении лунной поверхности и активно развивает соответствующие проекты. Так, КНР в сотрудничестве с Роскосмосом вскоре отправит к естественному спутнику Земли автоматические станции "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8". В ходе предстоящих миссий планируется испытать ключевые технологии и приступить к строительству Международной научной лунной станции (МНЛС). Первая миссия отправится к Луне в 2026 году, к 2028 году планируется завершить проект постройки МНЛС.

В среду Индийская организация космических исследований успешно посадила модуль "Викрам" станции "Чандраян-3" с луноходом на борту в районе южного полюса Луны. Индия стала четвертой в мире страной, которой удалось осуществить мягкую посадку на поверхность естественного спутника Земли, и первой, которая сделала это в районе его южного полюса. Правительство Японии впоследствии объявило о намерении активизировать сотрудничество с Индией в исследовании Луны в рамках программы LUPEX (Lunar Polar Exploration Mission), направленной на поиск запасов водяного льда около южного полюса естественного спутника Земли.