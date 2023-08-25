Космонавты приступили к разгрузке корабля "Прогресс МС-24"

Как сообщил космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин, в первую очередь на станцию перенесут срочные грузы, среди которых биологические эксперименты и вещи космонавта Константина Борисова, который вскоре прилетит на МКС

МКС, 25 августа. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) приступили к разгрузке транспортного корабля "Прогресс МС-24", прибывшего на МКС в пятницу, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, в первую очередь на станцию перенесут срочные грузы, среди которых биологические эксперименты и вещи космонавта Константина Борисова, который вскоре прилетит на МКС. "Для него на "Прогрессе" должны были прилететь одежда, спальник с принадлежностями, комплект для водных процедур и обязательно личный дозиметр, который будет накапливать дозу радиации вместе с ним на протяжении всего полета", - пояснил Петелин.

© Дмитрий Петелин/ Роскосмос/ ТАСС, МКС

В пятницу транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-24" пристыковался к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Он доставил на МКС около 2 500 кг грузов, среди которых 500 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1 535 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке: укладки для проведения экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин, а в сентябре по прибытии на станцию корреспондентом также станет заместитель начальника ЦПК им. Ю.А. Гагарина, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.