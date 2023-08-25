Гендиректор ТАСС передал удостоверение спецкора агентства на МКС для космонавта Кононенко

Это уже четвертый специальный корреспондент агентства, который будет работать на космической станции, отметил Андрей Кондрашов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов в пятницу передал начальнику Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Максиму Харламову удостоверение специального корреспондента агентства на Международной космической станции (МКС) для космонавта Олега Кононенко. Он станет четвертым сотрудником ТАСС, который отправится на орбиту.

Удостоверение было передано в штаб-квартире ТАСС в Москве. Ранее Олегу Кононенко был передан космический талисман агентства - мягкая игрушка Инотася, которая отравится с ним на орбиту.

"Я очень рад вас приветствовать в ТАСС. Это ваша самая родная площадка, потому что именно мы первыми сообщили миру о полете Юрия Алексеевича Гагарина. Мы с вами начали совершенно новую эпоху сотрудничества - ТАСС первым и единственным открыл корреспондентский пункт на Международной космической станции. Это говорит о том, что мы обречены быть вместе. Это уже четвертый специальный корреспондент ТАСС, который будет работать на МКС. Я рад вручить это удостоверение на имя Кононенко Олега Дмитриевича, заместителя начальника Центра подготовки космонавтов, командира отряда космонавтов, а теперь еще и специального корреспондента ТАСС", - сказал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов в ходе торжественной церемонии.

В свою очередь начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос) Максим Харламов заверил, что Кононенко будет выполнять обязанности специального корреспондента на высоком уровне. "Сегодня Олег Дмитриевич не смог сам присутствовать на церемонии в силу завершения подготовки экипажа к полету. Но я обязательно передам удостоверение. Он меня просил заверить, что на столько же высоком уровне будет исполнять функцию корреспондента", - отметил Харламов.

Также гендиректор ТАСС подарил начальнику ЦПК Инотасю.

Заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко стартует на МКС 15 сентября этого года на транспортном пилотируемом корабле "Союз МС-24". В состав экспедиции также войдут космонавт Николай Чуб и астронавт NASA Лорел О’Хара.

Кононенко будет передавать в ТАСС эксклюзивную информацию о жизни и работе космонавтов на МКС, рассказывать о научной деятельности. Новостные материалы из космоса, фотографии и видео будут доступны на ресурсах ТАСС и официальных страницах агентства в социальных сетях.

Сотрудничество ТАСС и Роскосмоса

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин.

ТАСС и Роскосмос развивают сотрудничество на протяжении многих лет, в его рамках был выпущено несколько спецпроектов о космосе, проводятся выставки и другие совместные мероприятия. В августе 2022 года было подписано соглашение о дистрибуции фото- и видеоконтента Роскосмоса через медиабанк ТАСС.