25 августа, 16:46,
обновлено 25 августа, 16:56

Путин поручил рассмотреть вопрос создания космических аппаратов для предельно низких орбит

Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Также президент дал поручение изучить вопрос изготовления опытных образцов подобных аппаратов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Роскосмосу и Агентству стратегических инициатив (АСИ) изучить вопрос создания космических аппаратов для предельно низких орбит (до 200 км), а также изготовления опытных образцов подобных аппаратов. Об этом говорится в перечне поручений по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени", состоявшегося 29 июня.

"[Поручаю] рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов, функционирующих на предельно низких орбитах (до 200 км), и изготовлении опытных образцов таких аппаратов для проведения испытаний", - говорится в поручении. Ответственными указаны глава Роскосмоса Юрий Борисов и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Срок исполнения поручения - до 1 декабря. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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