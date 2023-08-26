Ракета с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС с космодрома в США

На его борту находится экипаж миссии Crew-7 - космонавт Роскосмоса Константин Борисов, астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома в космическом центре Кеннеди (штат Флорида). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

На борту корабля находится экипаж миссии Crew-7 - космонавт Роскосмоса Константин Борисов, астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава. Старт ракеты-носителя был осуществлен в 03:27 по времени восточного побережья США (10:27 мск).

Стыковка корабля с МКС запланирована на 15:50 мск 27 августа. Изначально запуск Crew Dragon с экипажем миссии Crew-7 планировался на 15 августа, однако уже несколько раз переносился для проведения дополнительных проверок систем корабля и ракеты-носителя.

Борисов стал третьим российским космонавтом, отправившимся на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов РФ и США. В октябре 2022 года на МКС в составе экипажа миссии Crew-5 прибыла россиянка Анна Кикина, а в марте в составе экипажа миссии Crew-6 - космонавт Роскосмоса Андрей Федяев.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях. Весной в пресс-службе Роскосмоса заявили, что программа перекрестных полетов расширена на одну миссию. В первой половине 2024 года, как ожидается, на орбитальную станцию в составе миссии Crew-8 отправится российский космонавт Александр Гребёнкин.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (спецкор ТАСС на МКС), Андрей Федяев, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.