Индия объявила 23 августа Национальным днем космоса

Как напомнил премьер-министр республики Нарендра Моди, в этот день спускаемый аппарат "Чандраян-3" коснулся Луны

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 августа. /ТАСС/. Индия объявила 23 августа, день посадки на Луну модуля миссии "Чандраян-3", Национальным днем космоса. Об этом сообщил премьер-министр республики Нарендра Моди.

"В сегодняшнюю эпоху страна, которая идет вперед в области науки и техники, будет определять карту истории <...>. Чтобы побудить наше молодое поколение участвовать [в деятельности] в области науки, техники и космоса, мы решили, что 23 августа - день, когда наш спускаемый аппарат "Чандраян-3" коснулся Луны, - будет отмечаться как Национальный день космоса", - приводит слова Моди сайт газеты Hindustan Times.

Премьер также отметил, что точка прилунения аппарата отныне будет называться "Точка Шивашакти". "Мы приветствуем усилия женщин-ученых по успешной космической миссии и посадке "Чандраяна-3" на Луну", - сказал Моди, объясняя это решение.

Шивашакти (Шива Шакти) - важное понятие в индуизме. Шакти воплощает женскую энергию и часто изображается как супруга Шивы - одного из трех верховных богов индуизма. В философии индуизма Шакти - символ космической божественной силы, пронизывающей вселенную, а также животворящего женского начала.

В среду спускаемый модуль индийской миссии "Чандраян-3" успешно прилунился в районе Южного полюса спутника Земли. Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне - после СССР, США и Китая. Индия также стала первым государством, осуществившим мягкую посадку на Южном полюсе Луны. Ранее при попытке совершить посадку в этом районе потерпела катастрофу российская станция "Луна-25".