Космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

На борту корабля находится космонавт Роскосмоса Константин Борисов

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Стыковка прошла в автоматическом режиме в 09:16 по времени восточного побережья США (16:16 мск). На борту корабля находится экипаж миссии Crew-7 - космонавт Роскосмоса Константин Борисов, астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава. Примерно через 1,5 часа члены экипажа смогут перейти на борт станции, на которой они, как ожидается, пробудут около шести месяцев.

Запуск Crew Dragon состоялся в субботу с космодрома в космическом центре Кеннеди (штат Флорида). Путь до станции занял чуть более суток.