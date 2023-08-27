Индийский аппарат передал первые данные с Луны, почва которой оказалась горячей

Температура на ее поверхности составила 70 градусов по Цельсию

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 августа. /ТАСС/. Индийский луноход "Прагьян", доставленный на спутник Земли посадочным модулем миссии "Чандраян-3", передал на Землю первые научные данные, которые во многом меняют представления о южном полюсе Луны. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в соцсети X (ранее Twitter).

"ChaSTE (Поверхностный термофизический эксперимент "Чандра") измеряет температуру верхнего слоя лунной почвы вокруг полюса, чтобы понять температурный режим на поверхности Луны", - говорится в сообщении. Аппарат оснащен датчиком температуры с механизмом, способным измерять температуру лунной почвы на глубине до 10 см.

В публикации приводится график температур. "Представленный график иллюстрирует изменения температуры лунной поверхности/приповерхностного слоя на различных глубинах, зафиксированные во время проникновения зонда. Это первый подобный профиль южного полюса Луны", - сообщает индийское космическое ведомство.

Как сообщил информационному агентству Press Trust of India сотрудник ISRO Би Дарукеша, полученные данные оказались неожиданными для специалистов. "Мы все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она составляет 70 градусов по Цельсию. Это на удивление выше, чем мы ожидали", - цитирует агентство слова ученого.

Луноход "Прагьян" ("познание", "мудрость") проработает по меньшей мере один лунный день (14 земных суток). Как сообщили индийские ученые, в районе лунного южного полюса обнаружены выходы породы, которые могут многое рассказать об образовании Луны. Кроме того, экспедиция должна продолжить начатые индийской орбитальной станцией "Чандраян-1" поиски воды на спутнике Земли. Полученные данные позволяют предположить, что замерзшая вода присутствует в некоторых кратерах. Если лед будет обнаружен, ученые получат уникальную возможность для анализа и понимания истории появления воды в Солнечной системе.

В минувшую среду спускаемый модуль индийской миссии "Чандраян-3" успешно прилунился в районе южного полюса спутника Земли. Индия стала четвертой страной, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне - после СССР, США и Китая. Индия также стала первым государством, осуществившим мягкую посадку на Южном полюсе Луны.