В ЦПК сообщили о поступлении около 20 заявок на отбор в отряд космонавтов

Среди желающих пройти отбор есть три женщины, отметили в центре

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) получил около 20 пакетов документов от желающих пройти отбор в отряд космонавтов, среди них сейчас три женщины. Об этом сообщил начальник ЦПК Максим Харламов.

"Уже пару десятков хороших пакетов документов мы получили. <…> Пока комиссия претендентов не рассматривала - не только женщин, а вообще. Еще первого заседания комиссии не было, но в ближайшее время оно состоится и будут рассмотрены по крайней мере три представительницы женского пола", - сказал Харламов.

По его словам, первый месяц отбора на практике оказывается самым "пассивным", поскольку желающие пройти отбор собирают документы. "Это по времени история затратная", - добавил начальник ЦПК.

Харламов отметил, что Центр подготовки космонавтов акцентирует внимание на профессионалах ракетно-космической отрасли. "Мы заинтересованы в отборе прежде всего специалистов, которые работали и работают в отрасли", - сказал он.

10 июля Роскосмос объявил о начале четвертого открытого отбора в российский отряд космонавтов. В госкорпорации отметили, что заявления и копии документов претендентов принимаются до 30 октября. Участвовать в конкурсе может любой гражданин России, который соответствует необходимым требованиям, указанным на сайте госкорпорации.

Центр подготовки космонавтов передаст в Роскосмос документы по результатам открытого набора космонавтов в марте 2024 года.