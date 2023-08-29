Песков: потеря "Луны-25" является поводом устранить ошибки, а не рвать на себе волосы

По словам пресс-секретаря президента России, путь к звездам лежит через тернии, важно продолжать лунную программу

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российскую лунную программу нужно продолжать, несмотря на неудачи, ибо путь к звездам лежит через тернии. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя неудачный запуск миссии "Луна-25".

"Безусловно, вся страна следила за лунной миссией космической. Но мы знаем с вами, что путь к звездам лежит через тернии", - сказал он. "Ничего в этом нет страшного. Главное - продолжать российскую космическую программу, уникальную космическую программу, которая содержит и лунный элемент", - подчеркнул представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря российского лидера, потеря "Луны-25" является поводом устранить ошибки. "Мы знаем, что освоение космического пространства и реализация сложных космических программ не бывают без сбоев. Это не повод для того, чтобы отчаиваться, чтобы рвать на себе волосы. Это - лишний повод для того, чтобы проанализировать причины и устранить их на следующий раз", - сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что "главное - не останавливаться". "Мы знаем, что планы достаточно амбициозные, они будут реализовываться дальше", - заключил он.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск 11 августа. 12 и 14 августа аппарат совершил две коррекции траектории. В среду, 16 августа, автоматическая станция вышла на окололунную орбиту. 19 августа на аппарат был выдан импульс для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты, около 14:57 мск связь с космическим аппаратом прервалась. По предварительным расчетам, "Луна-25" прекратила существование, столкнувшись с поверхностью Луны.

Позже гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил о начале работы аварийной комиссии. Основной причиной крушения "Луны-25", по его словам, является нештатная работа двигательной установки: в ходе коррекции орбиты она проработала 127 секунд вместо запланированных 84.