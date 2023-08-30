Константин Борисов прошел "посвящение" в космонавты, которые побывали на МКС

Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин рассказал, что Константин Борисов вычеркнул свою фамилию на списка нелетавших космонавтов и астронавтов

МКС, 30 августа. /ТАСС/. Традиция вычеркивания фамилий космонавтов и астронавтов из списка нелетавших прошла на борту Международной космической станции (МКС), передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, свою фамилию на эмблеме списка закрасил в том числе Константин Борисов, который прибыл на МКС 27 августа.

Лигу нелетавших астронавтов (LUFA, League of Unflown Astronauts) придумали в Хьюстоне. В нее входят все космонавты и астронавты, которые получили соответствующую квалификацию, но еще не побывали в космосе. Во время первого полета фамилия закрашивается на специальном шевроне.

Борисов стал третьим российским космонавтом, отправившимся на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов РФ и США. В октябре прошлого года на МКС в составе экипажа миссии Crew-5 прибыла россиянка Анна Кикина, а в марте в составе экипажа миссии Crew-6 - космонавт Роскосмоса Андрей Федяев.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин, а в сентябре по прибытии на станцию корреспондентом также станет заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.