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ТАСС на МКС

Космонавты приступили к медицинским обследованиям перед возвращением на Землю

Возвращение космонавтов Дмитрия Петелина, Сергея Прокопьева и астронавта Фрэнка Рубио запланировано на 27 сентября на корабле "Союз МС-23"

МКС, 31 августа. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) приступили к активным медицинским исследованиям перед возвращением на Землю, которое запланировано в сентябре, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, он и его коллега Сергей Прокопьев выполняют суточный мониторинг давления, ЭКГ, проходят проверку зрения с помощью оптической когерентной томографии, УЗИ, карточек с буквами разного размера. "Результаты обследований направляются специалистам на Землю", - пояснил космонавт.

В марте в Роскосмосе сообщили, что возвращение космонавтов Дмитрия Петелина, Сергея Прокопьева и астронавта Фрэнка Рубио запланировано на 27 сентября на корабле "Союз МС-23".

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин, а в сентябре по прибытии на станцию корреспондентом также станет заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко. 

Теги:
РоссияТАСС на МКС
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