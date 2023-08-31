Первый после аварии запуск европейской ракеты Vega-C состоится в октябре

Он стартует с космодрома Куру во Французской Гвиане 4 октября, сообщила компания - оператор запуска Arianespace

ПАРИЖ, 31 августа. /ТАСС/. Европейская ракета-носитель Vega-C впервые после аварии в декабре 2022 года стартует с космодрома Куру во Французской Гвиане 4 октября. Как сообщила компания - оператор запуска Arianespace, ракета выведет на орбиту спутник для наблюдения за поверхностью Земли и метеорологический спутник.

"Следующая миссия компании Arianespace запланирована на среду, 4 октября 2023 года, в 22:36 по местному времени (в 04:36 мск 5 октября - прим. ТАСС) с европейского космодрома во Французской Гвиане с помощью ракеты-носителя Vega", - говорится в сообщении.

Первым на орбиту будет выведен промышленный спутник для исследования Земли THEOS-2, созданный европейской компанией Airbus Defence and Space по заказу Таиланда. Аппарат массой 425 кг способен делать снимки поверхности планеты сверхвысокого разрешения (0,5 м). Он был разработан для исследования Земли, предотвращения стихийных бедствий и ликвидации их последствий, а также для обеспечения безопасности.

Второй спутник - FORMOSAT-7R/TRITON, разработан Тайваньским космическим агентством и оснащен аппаратурой глобальной навигационной спутниковой системы, которая, в частности, будет принимать сигналы, отраженные от морской поверхности. Этот аппарат позволит ученым рассчитывать потоки ветра над океанами и будет передавать данные мировому метеорологическому сообществу, способствуя прогнозированию интенсивности и траектории движения тайфунов, уточняет Arianespace.

Последний запуск Vega-C был произведен 21 декабря 2022 года. Ракета должна была вывести на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 5 и Pleiades Neo 6. Однако примерно через 2 минуты 27 секунд после старта произошел сбой работы двигателя. После инцидента пуски этой ракеты были приостановлены.