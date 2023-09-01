NASA опубликовало фото кратера, вероятно, образовавшегося после падения "Луны-25"

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с "Луной-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск 11 августа, а 19 августа, по предварительным расчетам, прекратила существование

ТАСС, 1 сентября. Орбитальный аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сфотографировал новый кратер на поверхности Луны. Как сообщает NASA в своем заявлении, он мог образоваться после крушения российской автоматической станции "Луна-25".

Фотография лунной поверхности с новым кратером опубликована на сайте NASA.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с "Луной-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск 11 августа, 12 и 14 августа аппарат совершил две коррекции траектории. Автоматическая станция 16 августа вышла на окололунную орбиту, 19 августа на аппарат был выдан импульс для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты, около 14:57 мск связь с ним прервалась. По предварительным расчетам, "Луна-25" прекратила существование, столкнувшись с поверхностью Луны.

Позже гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил о начале работы аварийной комиссии. Основной причиной крушения "Луны-25", по его словам, является нештатная работа двигательной установки: в ходе коррекции орбиты она проработала 127 секунд вместо запланированных 84.