Роскосмос опубликовал фото здания ТАСС со спутника ко дню рождения агентства

Фото сделано космическим аппаратом "Ресурс-П"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Роскосмос поздравил ТАСС со 119-летием, опубликовав фото здания агентства, сделанное из космоса.

На снимке, размещенном в Telegram-канале госкорпорации, можно наблюдать здание агентства, расположенное в центре Москвы. Фото было сделано космическим аппаратом "Ресурс-П".

"Агентство ТАСС неразрывно связано с космонавтикой. Именно оно первым сообщило о запуске первого искусственного спутника Земли, а также об историческом полете Юрия Гагарина. А сегодня освещает жизнь на орбите из первых уст", - отметили в Роскосмосе.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин, а в сентябре по прибытии на станцию корреспондентом также станет заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.