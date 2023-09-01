Космонавт с МКС поздравил ТАСС со 119-м днем рождения

Дмитрий Петелин показал нашивку "ТАСС на МКС" на фоне Земли

МКС, 1 сентября. /ТАСС/. Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин поздравил информационное агентство со 119-й годовщиной с момента основания.

Он также показал нашивку "ТАСС на МКС" на фоне Земли, тем самым продемонстрировав, что агентство представлено в том числе и на орбите Земли. Именно эта нашивка побывала с Петелиным в открытом космосе во время внекорабельной деятельности.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин, а в сентябре по прибытии на станцию корреспондентом также станет заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Государственное информационное агентство России ТАСС было основано в 1904 году. Ежедневно ТАСС выпускает около 3 тыс. сообщений и порядка 600-800 фото- и видеоматериалов от корреспондентов в России и за рубежом.