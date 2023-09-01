В Роскосмосе сообщили, что летные испытания "Ангары" завершатся в 2024 году

Речь идет о ракетах-носителях "Ангара-1.2" и "Ангара-А5"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Летные испытания ракет-носителей "Ангара" завершатся в 2024 году. Об этом говорится в презентации гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова, представленной во время открытого урока в рамках просветительского марафона, организованного Российским обществом "Знание".

"Успешно завершены летные испытания "Ангара-1.2" и "Ангара-А5", - отмечено в презентации в планах на 2024 год.

Ранее гендиректор Центра им. М. В. Хруничева (входит в Роскосмос) Алексей Варочко сообщил, что программа летных испытаний тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" предполагает выполнение шести пусков, для их завершения осталось выполнить еще три.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Впервые ракета семейства "Ангара" стартовала 9 июля 2014 года с космодрома Плесецк в легком варианте. 23 декабря 2014 года в первый испытательный полет с Плесецка отправилась тяжелая "Ангара-А5".