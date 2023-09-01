Борисов заявил, что Роскосмос продолжает исследования Марса

Планета должна открыть много тайн, все космические агентства заинтересованы в марсианских миссиях, сообщил гендиректор Роскосмоса

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия уделяет огромное внимание исследованию Марса, изучение этой планеты будет способствовать пониманию принципов устройства Вселенной. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов во время открытого урока в рамках просветительского марафона, организованного Российским обществом "Знание".

"Марс притягивает все космические агентства, все они заинтересованы в марсианских миссиях. Основоположник практической космонавтики Сергей Королев, работая над лунной программой, всегда задумывался о Марсе. Эта планета должна открыть много тайн, которые позволят понять нам, что такое Вселенная и дальний космос. Роскосмос уделяет ее изучению огромное внимание, эту тему мы проводим вместе с коллегами из Академии наук, программа по исследованию Марса будет продолжаться", - заявил Борисов.

Экс-гендиректор Роскомоса Дмитрий Рогозин в 2020 году говорил, что технические средства доставки людей на Марс появятся в России через 8-10 лет.

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев отмечал, что в РФ создается корабль "Орел" для полета за пределы низкой околоземной орбиты - к Луне или к Марсу, когда придет время. Первый полет пилотируемого корабля "Орел" без экипажа запланирован на 2024 год с космодрома Восточный.