1 сентября, 12:21
Новая техника ВС РФ

В Роскосмосе сообщили о заступлении ракетного комплекса "Сармат" на боевое дежурство

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив
Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат"
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Из презентации госкорпорации, однако, следует, что постановка комплекса на боевое дежурство запланирована на 2024 год

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Стратегический ракетный комплекс "Сармат" поставлен на боевое дежурство, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов во время открытого урока в рамках просветительского марафона, организованного Российским обществом "Знание".

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"Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс "Сармат", - сказал Борисов.

Из продемонстрированной во время мероприятия презентации Роскосмоса, однако, следует, что постановка комплекса на боевое дежурство запланирована на 2024 год.

23 февраля президент России Владимир Путин заявил о планах поставить "Сармат" с новой тяжелой ракетой на боевое дежурство уже в этом году.

"Сармат" разработан в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева, изготовителем является завод "Красмаш" (оба предприятия входят в Роскосмос). Первый пуск был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля. Он прошел успешно, были подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты. 

Теги:
РоссияБорисов, Юрий ИвановичНовая техника ВС РФ
© Информационное агентство ТАСС
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