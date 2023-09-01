В Роскосмосе сообщили о заступлении ракетного комплекса "Сармат" на боевое дежурство

Из презентации госкорпорации, однако, следует, что постановка комплекса на боевое дежурство запланирована на 2024 год

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Стратегический ракетный комплекс "Сармат" поставлен на боевое дежурство, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов во время открытого урока в рамках просветительского марафона, организованного Российским обществом "Знание".

"Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс "Сармат", - сказал Борисов.

Из продемонстрированной во время мероприятия презентации Роскосмоса, однако, следует, что постановка комплекса на боевое дежурство запланирована на 2024 год.

23 февраля президент России Владимир Путин заявил о планах поставить "Сармат" с новой тяжелой ракетой на боевое дежурство уже в этом году.

"Сармат" разработан в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева, изготовителем является завод "Красмаш" (оба предприятия входят в Роскосмос). Первый пуск был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля. Он прошел успешно, были подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты.