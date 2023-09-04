Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым на борту вернулся с МКС на Землю

Экипаж Crew-6 находился на станции в течение полугода

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-6, в который входит российский космонавт Андрей Федяев, вернулся на Землю после полугода пребывания на Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Корабль совершил приводнение в Атлантическом океане у берегов штата Флорида в 00:18 по местному времени (07:18 мск). За несколько минут до этого Crew Dragon вошел в плотные слои атмосферы, после чего на высоте порядка 5,5 км были выпущены его основные парашюты. Для возвращения на Землю кораблю и его экипажу понадобилось порядка 17 часов.

Помимо Федяева, в экипаж миссии Crew-6 входят астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Султан ан-Неяди.

Crew Dragon с экипажем миссии Crew-6 стартовал к МКС 2 марта с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) при помощи ракеты-носителя Falcon 9. На следующий день он пристыковался к узловому модулю Harmony американского сегмента станции. Федяев стал вторым российским космонавтом, отправившимся на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов РФ и США. В октябре 2022 года на станцию в составе экипажа миссии Crew-5 прибыла россиянка Анна Кикина, которая покинула МКС в марте 2023 года.

27 августа на МКС прибыл экипаж миссии Crew-7 - космонавт Роскосмоса Константин Борисов, астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава. На станции, помимо них, остаются астронавт NASA Фрэнк Рубио и космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на кораблях США. Позднее программа была расширена на одну миссию.