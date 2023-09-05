Индийское космическое агентство успешно повысило орбиту космической станции Aditya-L1

Ожидается, что следующий такой маневр осуществят 10 сентября

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 сентября. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно повысила околоземную орбиту автоматической станции по изучению Солнца Aditya-L1, следующий такой маневр запланирован на 10 сентября. Об этом ISRO сообщила в социальной сети X (ранее Твиттер).

"Второй околоземный маневр успешно осуществлен подразделением ISTRAC в Бангалоре (сеть станций ISRO по отслеживанию и управлению космическими аппаратами - прим. ТАСС). Новая орбита составляет 282 км в перигее и 40 225 км в апогее", - говорится в сообщении. Первый подобный маневр после вывода на орбиту был осуществлен 3 сентября.

Первая индийская автоматическая станция по изучению Солнца Aditya-L1 была выведена на орбиту Земли 2 сентября. После завершения вращения по геоцентрической орбите аппарат отправится в район точки Лагранжа L1 системы Солнце - Земля, которая расположена примерно в 1,5 млн км от Земли. Весь путь займет около четырех месяцев. В конечной точке станция сможет находиться неподвижно относительно Земли и Солнца и беспрепятственно наблюдать за светилом, фиксируя солнечное излучение.

Проект Aditya-L1 является второй высокотехнологичной миссией по исследованию космоса, которую Индия организует в 2023 году. 23 августа посадочный модуль индийской миссии "Чандраян-3" сел на Южном полюсе Луны.