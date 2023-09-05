Спецкор ТАСС космонавт Петелин за почти год вырос на МКС на 1 см

По его словам, рост измеряли с помощью примерки ложементов кресел "Казбек" в спускаемом аппарате корабля

МКС, 5 сентября. /ТАСС/. Члены экипажа корабля "Союз МС-23" измерили рост в ходе подготовки к возвращению на Землю, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, рост измеряется путем примерки ложементов кресел "Казбек" в спускаемом аппарате корабля. "Мой рост увеличился на 1 см, у коллеги - Сергея Прокопьева - остался без изменений", - отметил космонавт.

В январе 2018 года японский астронавт Норисигэ Канаи сообщил, что вырос сразу на 9 см за три недели пребывания на Международной космической станции. Тогда в Японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA) отметили, что из-за отсутствия гравитации в космосе рост человека обычно увеличивается примерно на 1-2 см.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин, а в сентябре по прибытии на станцию корреспондентом также станет заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.