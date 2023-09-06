Космонавты попросили привезти им на место посадки разносолы и арбуз

Космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин сообщил, что посадка запланирована 27 сентября в 14:18 мск

МКС, 6 сентября. /ТАСС/. Члены экипажа корабля "Союз МС-23" попросили привезти им на место посадки, запланированной в сентябре, разносолы (огурцы и грибы) и арбуз, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, в настоящий момент посадка запланирована 27 сентября в 14:18 мск. "Также начали переносить в "Союз МС-23" возвращаемые грузы", - добавил космонавт.

Ранее Петелин сообщал, что российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) приступили к активным медицинским исследованиям перед возвращением на Землю.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин, а в сентябре по прибытии на станцию корреспондентом также станет заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.