В КНР разработали прототип для бесконтактного перемещения объектов в космосе

По данным South China Morning Post, в основе прототипа, собранного командой ученых из Оборонного научно-технического университета Народно-освободительной армии Китая, лежит коаксиальная пушка

ГОНКОНГ, 6 сентября. /ТАСС/. Китайские ученые разработали прототип устройства для бесконтактного перемещения объектов в космосе с помощью магнитной силы. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

По ее информации, в основе прототипа, собранного командой ученых из Оборонного научно-технического университета Народно-освободительной армии Китая (НОАК), лежит коаксиальная пушка. Это устройство способно производить волны ионизированного газа (плазмы), который обладает собственным магнитным полем. Скорость движения этих волн достигает 10 км/с, а магнитная сила способна "эффективно останавливать и перемещать крупные фрагменты космического мусора на расстоянии до 1 км" и "притягивать к космическому кораблю спутники и другие аппараты для их проверки и обслуживания", отмечается в статье научного коллектива, попавшей в распоряжение газеты.

Как отмечает издание, использование этой технологии позволит специалистам КНР существенно повысить эффективность национальных космических миссий. В частности, перемещение грузов больше не потребует какого-либо физического взаимодействия с ними, что значительно снизит риски столкновений и возникновения других чрезвычайных ситуаций в космическом пространстве.

В ходе разработки устройства ученые вдохновлялись серией популярных американских фантастических кинофильмов "Звездные войны" (1977 - настоящее время). В качестве одной из отличительных особенностей космической саги выступает способность некоторых персонажей бесконтактно перемещать различные объекты за счет врожденных сверхъестественных способностей.