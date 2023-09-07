Первый японский лунный модуль SLIM успешно отделился от ракеты-носителя

Отделение аппарата произошло примерно через 47 минут после запуска

ТОКИО, 7 сентября. /ТАСС/. Первый японский посадочный модуль для исследования Луны под названием SLIM успешно отделился от ракеты-носителя H2A. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Отделение аппарата произошло по плану примерно через 47 минут после запуска с космодрома Танэгасима. Согласно расчетам японских специалистов, SLIM сможет достичь лунной орбиты через три-четыре месяца. Посадка на Луну, скорее всего, будет произведена в январе или феврале 2024 года. Ракета также вывела на орбиту Земли рентгеновский телескоп XRISM, созданный при сотрудничестве JAXA, НАСА, Европейского космического агентства и Канадского космического агентства (CSA).

Запуск модуля несколько раз переносили из-за плохих погодных условий. Аппарат высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных тем, что применяются в системах распознавания лиц. SLIM также оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять количество железа и других элементов, содержащихся в породах на лунной поверхности.

Японский модуль обладает технологиями, позволяющими совершить точную посадку в определенном месте на Луне с погрешностью не более 100 м. Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Artemis/

Изначально Япония планировала отправить модуль на Луну в мае, однако сроки были перенесены из-за неудачного запуска новой японской ракеты-носителя тяжелого класса H3. В случае успеха миссии Япония станет пятой страной в мире, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли. Ранее это удалось Советскому Союзу, США, Китаю и Индии.

В апреле японская компания Ispace запустила модуль Hakuto-R, который должен был стать первым в мире аппаратом частной разработки, совершившим посадку на Луну. Однако связь с ним была потеряна, поскольку он, вероятно, разбился при контакте с лунной поверхностью.