Индийская космическая станция Aditya-L1 прислала первые фото Земли

Планируется, что за 125 дней аппарат выведут на гало-орбиту в район точки Лагранжа системы Солнце - Земля на расстоянии примерно 1,5 млн км от Земли

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 сентября. /ТАСС/. Индийская автоматическая космическая станция, отправленная для исследования Солнца, Aditya-L1, прислала первые фото Земли, Луны, а также собственные фото, сделанные бортовой камерой. Первые разместила Индийская организация космических исследований (ISRO) на своей странице в соцсети X ("икс", ранее Twitter).

"Адитья-Л1", отправленная в точку Солнце - Земля L1, делает селфи и изображения Земли и Луны", - сообщает ведомство.

Аппарат был запущен 2 сентября. Планируется, что за 125 дней он будет выведен на гало-орбиту в район точки Лагранжа (точка L1) системы Солнце - Земля на расстоянии примерно 1,5 млн км от Земли. В этой точке автоматическая станция может находиться неподвижно относительно Земли и Солнца. Там никогда не бывает солнечных затмений, можно беспрепятственно наблюдать за светилом и фиксировать его излучение. Кроме того, аппарат будет находиться вдали от магнитного поля Земли, чтобы избежать его помех при измерениях.

Станция оборудована семью исследовательскими системами для изучения различных параметров Солнца. Она будет исследовать поток частиц, идущих от него, измерять магнитное поле, исследовать солнечную корону и динамику корональных выбросов массы. Также станция будет изучать солнечную фотосферу, хромосферу, измерять колебания солнечного излучения. Проект Aditya-L1 стал второй высокотехнологичной миссией по исследованию космоса, которую Индия организует в нынешнем году. 23 августа ISRO осуществила мягкое прилунение посадочного модуля миссии "Чандраян-3" на Южном полюсе спутника Земли. Модуль доставил небольшой луноход, который в настоящее время продолжает работу на Луне.