ЮАР присоединилась к российско-китайскому проекту строительства научной лунной станции

Космические агентства Китая и Южной Африки подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве - первый подобный договор между странами, сообщила газета Global Times

ПЕКИН, 8 сентября. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика (ЮАР) присоединилась к российско-китайскому проекту строительства Международной научной лунной станции (МНЛС). Об этом сообщила газета Global Times.

По ее информации, космические агентства Китая и ЮАР подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, который стал первым подобным договором между странами и "фактически означает присоединение [Претории] к совместному российско-китайскому проекту". Стороны договорились "осуществлять инженерные проекты на станции, а также сотрудничать при ее эксплуатации и обучении научного персонала". Основой для более активной кооперации ЮАР и Китая в сфере освоения космоса станет опыт, полученный в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), поскольку ранее страны уже обменивались данными по космической деятельности.

Как отмечает издание, совместные проекты в космической сфере стали важной частью инициативы "Один пояс - один путь" и ключевым пунктом китайско-африканских программ сотрудничества. В 2021 году космическая отрасль Африки оценивалась в $19,49 млрд и имела тенденцию к росту. В 2022 году 13 африканских стран управляли 48 спутниками, шесть из которых были сконструированы в Китае и один - в США.

В марте 2021 года КНР и Роскосмос подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания МНЛС. В ходе реализации лунной программы к естественному спутнику Земли отправятся автоматические станции "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8". Целью первых лунных миссий станет испытание ключевых технологий, что позволит в дальнейшем приступить к строительству комплекса экспериментально-исследовательских средств, которыми можно будет управлять удаленно. Первая миссия отправится к Луне в 2026 году, а завершить проект планируется к 2028 году.