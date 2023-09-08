Космолет Virgin Galactic с коммерческим экипажем успешно совершил суборбитальный полет

Он приземлился в штате Нью-Мексико, сообщили в компании

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Космолет Unity американской компании Virgin Galactic успешно завершил суборбитальный полет с коммерческим экипажем и приземлился в штате Нью-Мексико. Об этом говорится в сообщении компании в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее аппарат поднялся в воздух при помощи самолета-носителя Eve. На высоте около 14,5 км в 11:27 по времени Восточного побережья США (18:27 мск) он отделился от носителя и при помощи собственного реактивного двигателя достиг высоты более 85 км. Согласно классификации ВВС США, на отметке 80,45 км находится граница космоса. Это ниже линии Кармана на высоте более 100 км, где, по классификации Международной авиационной федерации, начинается космический полет.

Экипаж корабля на несколько минут оказался в состоянии невесомости, после чего Unity начал снижение. В 11:50 по времени Восточного побережья США (18:50 мск) аппарат произвел посадку на взлетно-посадочной полосе космопорта Америка в штате Нью-Мексико.

В экипаж Unity вошли трое космических туристов, имена которых не раскрываются. Они приобрели билеты 18 лет назад, когда их стоимость составляла около $200 тыс. Сейчас стоимость билета оценивается в $450 тыс. Космических туристов сопровождал ведущий инструктор-астронавт Virgin Galactic Колин Беннет, управляли Unity два летчика-испытателя.

Это четвертый запуск Virgin Galactic за последние четыре месяца, третий коммерческий запуск и восьмой полет аппарата Unity в целом. В дальнейшем Virgin Galactic планирует осуществлять ежемесячные полеты своих аппаратов с коммерческими экипажами на борту.

Модель Unity была представлена в феврале 2017 года, ее первый пробный полет состоялся в сентябре того же года. После серии испытательных запусков в июле 2021 года суборбитальный полет на борту разработанного Virgin Galactic аппарата совершил основатель компании, британский миллиардер Ричард Брэнсон. Вместе с ним в полете приняли участие три сотрудника компании и два летчика-испытателя.

В конце июня Virgin Galactic осуществила первый полет космолета с туристами на борту. Изначально он был запланирован на 2022 год, однако из-за "нехватки рабочей силы и кризиса в цепочках поставок" Virgin Galactic перенесла его на первый квартал 2023 года. После этого полет также был отложен из-за крупных финансовых убытков компании.