Орбиту МКС подняли на 3,5 км перед запуском "Союза МС-24"

Маневр был выполнен при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-24"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали, чтобы сформировать баллистические условия перед запуском корабля "Союз МС-24" и возвращением на Землю корабля "Союз МС-23". Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня орбита МКС была скорректирована для обеспечения запуска пилотируемого корабля "Союз МС-24" и приземления "Союза МС-23", - говорится в сообщении госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, по предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,5 км и составила 419,24 км над поверхностью Земли. Маневр был выполнен при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-24". Они были включены в 21:52 мск и проработали 1 314,56 секунды.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (спецкор ТАСС на МКС) и Константин Борисов, астронавты НАСА Фрэнк Рубио и Жасмин Могбели, астронавт ESA датчанин Андреас Могенсен, а также астронавт JAXA Сатоси Фурукава.