Индия предложила создать спутниковую миссию G20 по мониторингу климата

Индийский премьер Нарендра Моди заявил, что его страна приглашает все государства Большой двадцатки присоединиться к этой инициативе

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Индия предложила странам "Большой двадцатки" создать спутниковую миссию G20 по мониторингу климата на планете. Об этом глава индийского правительства заявил, выступая на первой сессии саммита G20, открывшегося в Нью-Дели.

"Вы все знаете об успехе индийской миссии на Луне "Чандраян-3". Полученные ею данные будут полезны всему человечеству. В том же духе Индия также предлагает запустить спутниковую миссию G20 по наблюдению за окружающей средой и климатом", - сказал Моди.

Он отметил, что данные о климате и погоде, полученные в результате работы такой миссии, будут переданы всем странам, особенно странам Глобального Юга. "Индия приглашает все государства Большой двадцатки присоединиться к этой инициативе", - добавил премьер.