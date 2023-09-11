В Роскосмосе считают, что пока рано делать выводы о причинах крушения "Луны-25"

В госкорпорации отметили, что обнародуют итоги работы комиссии после ее завершения

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Делать какие-либо выводы о причинах крушения миссии "Луна-25" преждевременно, комиссия продолжает работу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Комиссия продолжает работу, ее итоги будут обнародованы после завершения работы. Делать выводы о причинах пока преждевременно", - отметили в госкорпорации.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск 11 августа. 12 и 14 августа аппарат совершил две коррекции траектории. 16 августа автоматическая станция вышла на окололунную орбиту. 19 августа на аппарат был выдан импульс для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты, около 14:57 мск связь с космическим аппаратом прервалась. По предварительным расчетам, "Луна-25" прекратила существование, столкнувшись с поверхностью Луны.

Позже гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил о начале работы аварийной комиссии. Основной причиной крушения "Луны-25", по его словам, является нештатная работа двигательной установки: во время коррекции орбиты она проработала 127 секунд вместо запланированных 84.