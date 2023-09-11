Иран планирует запустить спутник с нового космодрома Чабахар к 2025 году

Официальный представитель Иранского космического агентства Хосейн Далириан отметил, что этот космодром к 2031 году сможет стать базой для запусков аппаратов в рамках международных космических программ

ТАСС, 11 сентября. Исламская республика Иран собирается запустить спутник на солнечно-синхронную орбиту с нового космодрома Чабахар на юго-востоке страны к 2025 году. Об этом заявил официальный представитель Иранского космического агентства Хосейн Далириан.

"Строительство космодрома Чабахар состоит из трех этапов, сейчас космическое агентство ведет работы над завершением первого этапа постройки, и мы надеемся, что в первой половине 1403 года - начале 1404 года (соответствует сентябрю 2024 - июню 2025 года по григорианскому календарю - прим. ТАСС) мы сможем запустить с космодрома спутник и вывести его на солнечно-синхронную орбиту" - приводит его слова агентство Mehr.

Далириан также отметил, что в соответствии с космической программой Ирана космодром Чабахар к 2031 году сможет стать базой для запусков аппаратов в рамках международных космических программ.