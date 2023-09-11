Корабль "Тяньчжоу-5" отстыковался от орбитальной станции и сгорит в атмосфере 12 сентября

Осколки аппарата упадут в безопасной акватории в южной части Тихого океана, сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов Китая

ПЕКИН, 11 сентября. /ТАСС/. Грузовой космический корабль "Тяньчжоу-5" отстыковался от китайской орбитальной станции и 12 сентября сгорит в атмосфере Земли. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов Китая.

По его сведениям, немногочисленные осколки аппарата упадут в безопасной акватории в южной части Тихого океана.

"Тяньчжоу-5" был запущен с космодрома Вэньчан (остров Хайнань) 12 ноября 2022 года при помощи ракеты-носителя CZ-7 Y6. Корабль доставил на станцию продовольствие, оборудование и вещи для тайконавтов.

5 мая "Тяньчжоу-5" по плану отстыковался от космической станции КНР, а через 33 дня вновь с ней соединился. В итоге была осуществлена проверка соответствующего оборудования.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км, она прослужит более 10 лет. Станция рассчитана на трех человек (на короткое время при смене экипажа - до шести). Масса комплекса, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и доступен для международных проектов.