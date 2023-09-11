Госкомиссия одобрила вывоз ракеты на стартовый стол для запуска корабля "Союз МС-24"

Старт намечен на 15 сентября

БАЙКОНУР /Казахстан/, 11 сентября. /ТАСС/. Госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1а" на стартовый стол космодрома Байконур. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

"Сегодня в монтажно-испытательном корпусе 31-й площадки космодрома Байконур специалисты предприятий госкорпорации "Роскосмос" выполняют общую сборку ракеты космического назначения "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24". Государственная комиссия разрешила 12 сентября вывезти и установить ракету на стартовом комплексе 31-й площадки", - заявили в госкорпорации.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24" намечен на 18:44:35 мск 15 сентября.

На корабле "Союз МС-24" на МКС отправятся заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, который также станет спецкором ТАСС на МКС, космонавт Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара. О’Хара вернется на Землю весной 2024 года на "Союзе МС-24", а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года, после чего они вернутся на Землю на "Союзе МС-25".

В рамках годовой экспедиции Кононенко может стать первым человеком на Земле, пробывшим в космосе более тысячи суток. Кроме того, космонавт станет четвертым спецкором ТАСС на МКС.