Космонавты установили рекорд по длительности нахождения на МКС во время одного полета

В 20:40:11 мск Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, который также является спецкором ТАСС, превысили достижение их коллеги Петра Дуброва, который провел на МКС 355 суток 3 часа 45 минут 21 секунду

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, который также является спецкором ТАСС, установили рекорд по длительности пребывания на Международной космической станции (МКС) за время одной экспедиции.

Достижение их коллеги Петра Дуброва, который провел на МКС 355 суток 3 часа 45 минут 21 секунду, космонавты превысили в 20:40:11 мск.

Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио прибыли на МКС в сентябре прошлого года. Их миссия была продлена до 27 сентября текущего года из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля "Союз МС-22", которая произошла 15 декабря. Для их возвращения на орбиту в беспилотном режиме был выведен корабль "Союз МС-23".

Самый длительный космический полет выполнил россиянин Валерий Поляков. Этот рекорд был установлен на станции "Мир", где он пробыл 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд. Полет Сергея Авдеева длился 379 суток 14 часов 51 минута 10 секунд. Советские космонавты Владимир Титов и Муса Манаров пробыли на станции "Мир" 365 суток 22 часа 38 минут 38 секунд.